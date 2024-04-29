У новому сезоні в Першій лізі планується участь 18 команд, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, представники клубів схиляються до того, аби знову розділитись на дві групи – за територіальним принципом. Це полегшить логістику і суттєво зекономить кошти. За прикладом поточного сезону, після першого етапу визначаться учасники, які продовжать боротьбу у Чемпіонській групі та Групі вибування.

У Другій лізі планується участь 20 команд, які також змагатимуться в групах за територіальним принципом (у нинішньому розіграші поділу не було через невелику кількість колективів). Конкретика з представництвом з'явиться на початку червня, коли визначиться, які аматорські команди успішно пройшли атестацію.

Зазначається, що наразі вже є попередня домовленість про участь в Другій лізі других команд з УПЛ – Карпат, Руха, Ворскли та Колоса.

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