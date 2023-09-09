Эпицентр не объявлял о переходе Алибекова на официальном сайте, однако профиль игрока уже появился на сайте ПФЛ.

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Более того – Ахмед уже дебютировал за новую команду в поединке против Буковины. Экс-хавбек Динамо и Зари вышел на замену и получил желтую карточку в конце встречи.

Добавим, что Алибеков принадлежал Динамо и перебрался на правах аренды. Хавбек успел поиграть за свою карьеру чешский Слован Либерец, российскую Уфу, Зарю и Львов.

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