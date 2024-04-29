Керівництво ПФЛ вже планує футбольні баталії у наступному чемпіонаті.

Новий сезон у клубів Першої та Другої ліги стартує 25-26 липня, повідомляє Sport.ua.

Суперкубок України повертається – відомо, коли стартує новий футбольний сезон в УПЛ

Саме в ці дати заплановано проведення першого туру першості України. За попередньою інформацією, 1 серпня відбудуться поєдинки першого раунду розіграшу Кубка України, в якому також будуть залучені команди ПФЛ.

Зазначені терміни офіційних змагань ще повинні бути затверджені Конференцією ПФЛ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий сезон УПЛ стартує матчем за Суперкубок України 27 липня. Сам чемпіонат України стартує 3 серпня.

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