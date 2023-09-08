Перша ліга подарувала 2 матчі 8 вересня. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, група Б, 7 тур

ФСК Маріуполь – Діназ – 2:1

Голи: Мочевінський, 41, Батальський, 43 – Кириченко, 2

Кремінь – Інгулець – 0:2

Голи: Сітало, 15, Шершень, 86

ФСК Маріуполь здобув першу перемогу після 3 нічиїх поспіль. Азовці швидко пропустили від Діназа, але змогли відігратися ще до перерви. Мочевінський ефектно пробив з гострого кута, а Батальський продемонстрував майстерну гру на другому поверсі.

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Інгулець не мав жодних проблем з Кременем. Сітало відкрив рахунок, скориставшись помилкою Сидоренка. Під завісу зустрічі Шершень потужним ударом з льоту встановив остаточні 2:0.

Інгулець очолює групу Б, маючи 7 очок відриву над найближчим переслідувачем. ФСК Маріуполь перебуває на межі половин виживання і боротьби за підвищення.

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