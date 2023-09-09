Перша ліга 2023/24, 7-й тур

Група А

Епіцентр – Буковина – 2:1

Голи: Бендера, 40, Гірний, 75, (пен.) – Фарасеєнко, 60

Вилучення: Ліповуз, 65 (Епіцентр)

Агробізнес – Карпати – 0:1

Гол: Полегенько, 41, (пен.)

Нереалізований пенальті: Ігор Невес, 43 (Карпати)

Група Б

Вікторія – Чернігів – 2:1

Голи: Мишенко, 38, Шаврін, 89, (пен.) – Федосов, 15

МФК Металург – Лівий берег – 1:1

Голи: Сад, 7, (пен.) – Співаков, 25

У групі А Епіцентр в меншості примудрився здолати Буковину. Бендера вивів господарів вперед у першому таймі, але Буковина відігралась по перерві. Ліповуз після пропущеного гола ще й залишив Епіцентр у меншості, але Гірний реалізував пенальті на 72-ій хвилині та приніс перемогу.

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Карпати ж здобули чергову перемогу в чемпіонаті, проте не обійшлось без скандалу. Львів'яни вийшли вперед на 41 хвилині – Костенко увірвався у штрафний з правого флангу та завалився після контакту із захисником Агробізнеса. Полегенько реалізував пенальті. А за 2 хвилини "леви" заробили ще один 11-метровий: Чачуа увірвався у штрафний та був збитий. Ігор Невес підійшов до позначки, проте не переграв воротаря. Рахунок 0:1 протримався до кінця гри, тож Карпати залишились лідером групи, зберігши відрив від Ниви Бузової в 5 пунктів (переслідувачі зіграють завтра з Хустом).

А в групі Б обійшлось без сенсацій. Вікторія в кінцівці зустрічі дотисла Чернігів – команди обмінялись голами у першому таймі, а Шаврін під завісу гри реалізував пенальті та приніс перемогу клубу з Сум. В іншій зустрічі зійшлись одні з лідерів першості – МФК Металург та Лівий берег. Клуб із Запоріжжя повів у рахунку на 7 хвилині завдяки голу Сада з пенальті, але Співаков ще до перерви встановив остаточний рахунок.

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