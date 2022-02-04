Український захисник Олексій Ковтун може знову опинитися у складі брестського Руха, повідомляє у своєму Telegram-каналі журналіст Микола Іванов.

Зоря підсилилась захисником молодіжної збірної України

26-річний футболіст перебуває на перегляді у білоруському клубі і сьогодні, 4 лютого, взяв участь у спарингу з жодінським Торпедо. У Рух українець може перейти у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Ковтун – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст, Полтаву, Карпати, Минай та Десну. Є у Олексія і досвід виступів у чемпіонаті Білорусі: у 2018-му він захищав кольори Мінська, а у 2020-му провів 17 матчів за Рух.



У поточному сезоні зіграв за Десну 5 матчів, результативними діями не відзначався. На початку січня покинув команду Олександра Рябоконя. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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