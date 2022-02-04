Центральний захисник Валерій Дубко продовжить кар'єру в Зорі, повідомляє офіційний сайт "мужиків".

Кочергін і Зоря владнали конфлікт – хавбек повертається у першу команду, – ЗМІ

20-річний оборонець підписав з луганським клубом контракт до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, Дубко – вихованець Ворскли, за яку дебютував в УПЛ 19 червня 2020 року у матчі проти СК Дніпро-1. Останні півроку провів в оренді у Чорномореці. За одеську команду у поточному сезоні зіграв 20 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Встиг Валерій дебютувати і за молодіжну збірну України. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Трансфери УПЛ зима-2022: міграція з Динамо і Шахтаря в Європу, активізація аутсайдерів – всі переходи