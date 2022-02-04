Украинский защитник Алексей Ковтун может снова оказаться в составе брестского Руха, сообщает в своем Telegram-канале журналист Николай Иванов.

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26-летний футболист находится на просмотре в белорусском клубе и сегодня, 4 февраля, принял участие в спарринге с жодинским Торпедо. В Рух украинец может перейти в статус свободного агента.

Напомним, Ковтун – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за Металлист, Полтаву, Карпаты, Минай и Десну. Есть у Алексея и опыт выступлений в чемпионате Беларуси: в 2018-м он защищал цвета Минска, а в 2020-м провел 17 матчей за Рух.

В текущем сезоне сыграл за Десну 5 матчей, результативными действиями не отмечался. В начале января покинул команду Александра Рябоконя. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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