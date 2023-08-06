"Якщо порівнювати той підхід, який я застав в Шахтарі, та той підхід, який я застав у Динамо, то я неодмінно оберу Шахтар. У Шахтарі з дитинства великий акцент на індивідуальні здібності та на контроль м‘яча, а в Динамо, коли я ще був там, а це було до того, як киян очолив Мірча Луческу, були дуже великі фізичні навантаження, а в моєму випадку – ще й психологічні.

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Дуже багато молодих гравців отримували серйозні травми через перенавантаження та форсування відновлення. Чи були в Шахтарі тренери, з якими зберіг дружні стосунки? Так, на щастя, в Шахтарі майже з усіма тренерами, з якими я мав можливість працювати, були добрі відносини. Підтримую ці стосунки із деякими з них та дуже їх поважаю.

На жаль, в Динамо я зустрів не дуже добре ставлення до себе. З гарного боку можу виділити тільки реабілітологів Сергія та Володимира, ще масажистів та на той час головного лікаря в командах U-21 та U-19. Від них я бачив добро в складні хвилини", – поділився Ауссі в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Алан розпочинав свою кар'єру у Шахтарі, а з 2018 року перебував у системі Динамо, проте за основну команду так і не дебютував. Нещодавно 22-річний захисник перейшов у іспанську Понферрадіну.

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