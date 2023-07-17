Понферрадіна офіційно оголосила про підписання 22-річного захисника. Його планують відправити у молодіжну команду, хоча на зборах дадуть проявити себе у першій.

Зозуля завершив кар'єру і готується до нової ролі в Мадриді, – ТаТоТаке

Ауссі перебував у системі Динамо з 2018 року, однак не провів за головну команду жодного матчу. Кияни постійно віддавали його в оренди – Слован Ліберец, Торпедо-БелАЗ, Верес, Пюнік. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ауссі тренувався з дортмундською Борусією, проте контракту не отримав.

Додамо, що Понферрадіна часто запрошує до себе українських гравців. Тут виступали Дмитро Хомченовський, Євген Рязанцев, а воротар Микита Федотов досі на контракті. У минулому сезоні команда вилетіла зі Сегунди, тому буде грати в третьому дивізіоні Іспанії.

"Коли запрацювала ворожа авіація, я подумав, що це кінець": він повернувся з фронту у ворота – до брата Лукаку