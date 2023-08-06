"Если сравнивать тот подход, который я застал в Шахтере, и тот подход, который я застал в Динамо, то я непременно выберу Шахтер. В Шахтере с детства большой акцент на индивидуальные способности и на контроль мяча, а в Динамо, когда я еще был там, а это было до того, как киевлян возглавил Мирча Луческу, были очень большие физические нагрузки, а в моем случае – еще и психологические.

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Очень много молодых игроков получали серьезные травмы из-за перегрузок и форсирования восстановления. Были ли в Шахтере тренеры, с которыми сохранил дружеские отношения? Да, к счастью, в Шахтере почти со всеми тренерами, с которыми я имел возможность работать, были хорошие отношения. Поддерживаю эти отношения с некоторыми из них и очень их уважаю.

К сожалению, в Динамо я встретил не очень хорошее отношение к себе. С хорошей стороны могу выделить только реабилитологов Сергея и Владимира, еще массажистов и в то время главного врача в командах U-21 и U-19. От них я видел добро в сложные минуты", – поделился Аусси в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Алан начинал свою карьеру в Шахтере, а с 2018 года находился в системе Динамо, однако за основную команду так и не дебютировал. Недавно 22-летний защитник перешел в испанскую Понферрадину.

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