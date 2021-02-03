"Тренування у Кварцяного в бронежилетах? Я застав їх. У нас були збори в Луцьку. Вранці встаєш о сьомій ранку, о пів на восьму зарядка. Після восьмої ранку легкий сніданок, потім години-півтори відпочинку і ще одне тренування. Теж годинне. Потім обід. Після обіду дві-три години сну.

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Хто йшов додому, хто чекав на стадіоні вечірнє тренування. І там уже понеслося: футбол, тренування, одягли бронежилети. Побігли до лісу в бронежилетах. Там пробігли кілометрів сім. Прибігли назад – двосторонка без освітлення на стадіоні. Нічого не видно, а Кварцяний каже: "Граємо, нормально". При цьому бронежилети не знімаємо.

Ми вже говоримо: "Володимирович, достатньо". Він каже: "Добре, тепер аеробіка". Там таке навантаження нам дав, але це ще не все було. Є ж ще тренажерний зал. Додому в результаті приходиш о пів на десяту вечора. І це тижневий збір. Не знаю, як там можна було вижити. Були деякі, хто був на перегляді, після таких тренувань говорили: "Дякуємо, ми будемо шукати іншу команду", – розповів Бутенін на ютуб-каналі SportArenaTV.

Зауважимо, Артем Бутенін є вихованцем киян. У структурі Динамо перебував з 2006 по 2013 роки, але виступав лише за Динамо-2.

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