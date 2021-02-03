"Тренировки у Кварцяного в бронежилетах? Я застал их. У нас были сборы в Луцке. Утром встаешь в семь утра, потом зарядка. После восьми утра легкий завтрак, затем час-полтора отдыха и еще одна тренировка. Затем обед. После обеда два-три часа сна.

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Кто шел домой, кто ждал на стадионе вечернюю тренировку. И там уже понеслось: футбол, тренировка, одели бронежилеты. Побежали в лес в бронежилетах. Там пробежали километров семь. Прибежали назад – двусторонка без освещения на стадионе. Ничего не видно, а Кварцяный говорит: "Играем, нормально". При этом бронежилеты не снимаем.

Мы уже говорим: "Владимирович, достаточно". Он говорит: "Хорошо, теперь аэробика". Там такую нагрузку нам дал, но это еще не все было. Есть же еще тренажерный зал. Домой в результате приходишь в половине десятого вечера. И это недельный сбор. Не знаю, как там можно было выжить. Были некоторые, кто был на просмотре, после таких тренировок говорили: "Спасибо, мы будем искать другую команду", – рассказал Бутенин на ютуб-канале SportArenaTV.

Заметим, Артем Бутенин является воспитанником киевлян. В структуре Динамо находился с 2006 по 2013 годы, но выступал только за Динамо-2.

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