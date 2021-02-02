Віце-президент Хатайспора Етхем Сунар зізнався, що нещодавно клуб отримував запит щодо трансферу форварда Аарона Бупедзи. Ймовірний покупець пропонував 9 млн євро в розстрочку.

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За інформацією Ensonhaber, з відповідною пропозицією зверталось саме київське Динамо. Відповідь Хатайспора була однозначною – 10 мільйонів і жодного розтермінування. Джерело не повідомляє, чи будуть "біло-сині" робити ще один запит.

До слова, Аарон Бупендза наразі є найкращим бомбардиром Суперліги, забивши 16 м'ячів у 20 поєдинках. Нападник також має досвід виступів у Франції та Португалії. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної Габону всього в 500 тисяч євро.

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