"Це дійсно правда. Андрію телефонував тренер національної збірної Молдови Сергій Клещенко. Він особисто в ньому зацікавлений, і вже не перший рік. Ми відразу повідомили цю інформацію Мирону Маркевичу і президенту Карпат. Клуб відреагував нормально.

Андрій взяв час на роздуми. Він виступає в одному з найамбітніших та найстабільніших клубів України. Всі його думки зараз з Карпатами, він хоче допомогти команді вийти в УПЛ.

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Тому питання зміни футбольного громадянства буде відкладено як мінімум до зимової паузи, а то й до кінця сезону. Ця тема поки не обговорюється.

Чутки про Шериф? По-перше, у Андрія контракт з Карпатами дійсний до літа наступного року, тому перемовини з іншими клубами він може вести не раніше, ніж за півроку до закінчення угоди. Зараз ніяких перемовин з Шерифом немає.

Але до Андрія проявляють інтерес низка українських клубів, які боряться за участь у єврокубках. Також є інтерес від клубів із європейських чемпіонатів. Можу сказати напевно, що перша пропозиція, яку ми розглянемо – це будуть Карпати. Ми поважаємо ставлення клубу до Андрія і хочемо віддячити тим же.

Андрій – основний гравець Карпат та найкращий воротар Першої ліги. У восьми матчах у нього найменше пропущених голів, а саме чотири. Тому очевидно, що на нього є попит. Також не треба забувати, що він пройшов через юнацькі та молодіжну збірну України, і клуби знають його кваліфікацію.

А те, що у Андрія влітку закінчується контракт, мотивує клуби контактувати зі мною. Сам гравець ні з ким не контактує, тому що це заборонено регламентом", – заявив Авдиш у коментарі Українському футболу.

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