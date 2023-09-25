"Это действительно правда. Андрею звонил тренер национальной сборной Молдовы Сергей Клещенко. Он лично в нем заинтересован, и уже не первый год. Мы сразу сообщили эту информацию Мирону Маркевичу и президенту Карпат. Клуб отреагировал нормально.

Андрей взял время на раздумье. Он выступает в одном из самых амбициозных и стабильных клубов Украины. Все его мысли сейчас с Карпатами, он хочет помочь команде выйти в УПЛ.

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Поэтому вопрос смены футбольного гражданства будет отложен как минимум до зимней паузы, а то и до конца сезона. Эта тема пока не обсуждается.

Слухи о Шерифе? Во-первых, у Андрея контракт с Карпатами действителен до лета следующего года, поэтому переговоры с другими клубами он может вести не раньше, чем за полгода до окончания соглашения. Сейчас никаких переговоров с Шерифом нет.

Но к Андрею проявляют интерес ряд украинских клубов, борющихся за участие в еврокубках. Также есть интерес от клубов из европейских чемпионатов. Могу сказать наверняка, что первое предложение, которое мы рассмотрим – это будут Карпаты. Мы уважаем отношение клуба к Андрею и хотим отблагодарить тем же.

Андрей – основной игрок Карпат и лучший вратарь Первой лиги. В восьми матчах у него меньше всех пропущенных голов, а именно четыре. Поэтому очевидно, что на него есть спрос. Также не следует забывать, что он прошел через юношескую и молодежную сборную Украины, и клубы знают его квалификацию.

А то, что у Андрея летом истекает контракт, мотивирует клубы контактировать со мной. Сам игрок ни с кем не контактирует, потому что это запрещено регламентом", – заявил Авдыш в комментарии Украинскому футболу.

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