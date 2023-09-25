Гравці Карпат навіть виступами у Першій лізі приваблюють інтерес закордонних клубів.

"Воротарю Карпат пропонують змінити клуб та... громадянство. Основним голкіпером львів'ян Андрієм Кожухарем цікавиться Шериф. Нагадаємо, що першим воротарем тираспольського клубу є інший українець – Максим Коваль.

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Ба більше, федерація футболу Молдови планує запропонувати Кожухарю зміну футбольного громадянства, щоб заграти його за збірну своєї країни. У цьому зацікавлений особисто головний тренер Молдови – Сергій Клещенко.

Важливе уточнення: 24-річний Кожухар народився у Тирасполі. Його контракт з Карпатами спливає влітку наступного року", – повідомляє ТаТоТаке.

Додамо, що в нинішньому сезоні Кожухар провів за "левів" 8 матчів, пропустив 3 м'ячі і 5 разів зберігав володіння "сухими". На юнацькому та молодіжному рівні захищав кольори збірних України. Transfermarkt оцінює кіпера у 150 тисяч євро.

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