Карпати втратили очки у грі з Нивою Т через гол-фантом, Інгулець дотиснув аутсайдера – всі результати Першої ліги
Відбулись недільні поєдинки 9-го туру Першої ліги, в яких, зокрема, Карпати оступились у грі з тернопільською Нивою. Читайте звіт про зустрічі у цій новині на "Футбол 24".
Перша ліга 2023/24, 9-й тур
Група А
Нива Т – Карпати – 1:1
Голи: Зінь, 8 – Костенко, 6
Група Б
Кремінь – ФСК Маріуполь – 0:3
Голи: Тепляков, 21, 24, Терехов, 64
МФК Металург – Діназ – 1:1
Голи: Могильний, 48 – Гільєрме, 19
Гірник-Спорт – Інгулець – 1:2
Голи: Тузенко, 80 – Богунов, 29, Кольцов, 90+2, (пен.)
Нереалізований пенальті: Козак, 39 (Інгулець)
Розпочався ігровий день з матчів групи Б. ФСК Маріуполь на виїзді розгромив Кремінь. Тепляков ще до перерви організував комфортну перевагу, а Терехов у другому таймі добив суперника. МФК Металург та Діназ не змогли виявити сильнішого – на гол Гільєрме у першому таймі результативно відповів Могильний у другому.
А Інгулець дивом продовжив переможну серію у грі з Гірник-Спортом. Богунов вивів вперед лідера Першої ліги, а Козак ще й не реалізував пенальті. Під кінець гри Тузенко зрівняв рахунок, але Інгулець на 90+2 вирвав перемогу – цього разу Кольцов був точним після удару з 11-метрової позначки.
А Карпати у скандальному поєдинку групи А втратили очки з Нивою Т. Ян Костенко на 6 хвилині гри зблизька замкнув простріл Чачуа. Проте, Нива відповіла скандальним голом Зіня зі штрафного – Кожухар вибив м'яч з лінії воріт, а лайнсмен впевнено підтвердив взяття воріт.
Ще один суперечливий епізод трапився аж на 72 хвилині. Чачуа пішов відкриватись на навіс з флангу та завалився на газон після поштовху в спину. Сам Амбросій взявся виконувати 11-метровий, але Механів парирував удар.