Відбулись недільні поєдинки 9-го туру Першої ліги, в яких, зокрема, Карпати оступились у грі з тернопільською Нивою. Читайте звіт про зустрічі у цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 9-й тур

Група А

Нива Т – Карпати – 1:1

Голи: Зінь, 8 – Костенко, 6

Група Б

Кремінь – ФСК Маріуполь – 0:3

Голи: Тепляков, 21, 24, Терехов, 64

МФК Металург – Діназ – 1:1

Голи: Могильний, 48 – Гільєрме, 19

Гірник-Спорт – Інгулець – 1:2

Голи: Тузенко, 80 – Богунов, 29, Кольцов, 90+2, (пен.)

Нереалізований пенальті: Козак, 39 (Інгулець)

Розпочався ігровий день з матчів групи Б. ФСК Маріуполь на виїзді розгромив Кремінь. Тепляков ще до перерви організував комфортну перевагу, а Терехов у другому таймі добив суперника. МФК Металург та Діназ не змогли виявити сильнішого – на гол Гільєрме у першому таймі результативно відповів Могильний у другому.

А Інгулець дивом продовжив переможну серію у грі з Гірник-Спортом. Богунов вивів вперед лідера Першої ліги, а Козак ще й не реалізував пенальті. Під кінець гри Тузенко зрівняв рахунок, але Інгулець на 90+2 вирвав перемогу – цього разу Кольцов був точним після удару з 11-метрової позначки.

А Карпати у скандальному поєдинку групи А втратили очки з Нивою Т. Ян Костенко на 6 хвилині гри зблизька замкнув простріл Чачуа. Проте, Нива відповіла скандальним голом Зіня зі штрафного – Кожухар вибив м'яч з лінії воріт, а лайнсмен впевнено підтвердив взяття воріт.

Ще один суперечливий епізод трапився аж на 72 хвилині. Чачуа пішов відкриватись на навіс з флангу та завалився на газон після поштовху в спину. Сам Амбросій взявся виконувати 11-метровий, але Механів парирував удар.