Майже три десятки функціонерів поїдуть на чемпіонат Європи до Німеччини.

До складу офіційної делегації УАФ на Євро-2024 увійдуть 29 функціонерів, повідомляє Sport.ua.

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Очолить українське представництво президент УАФ Андрій Шевченко, перший віце-президент Павло Бойчук, віце-президент Олександр Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко.

Також серед членів делегації 12 голів обласних асоціацій футболу, серед яких – Віталій Кварцяний, Ігор Гатаулін, Віктор Mежейко, Василь Орлецький, Тарас Клим, Ігор Хіблін та інші, голова Комітету арбітрів Катерина Монзуль, голова Комітету статусу та трансферу футболістів Євгенія Єршова.

Прибуття офіційної делегації УАФ до Німеччини заплановане на 16 червня.

Нагадаємо, раніше журналіст Ігор Циганик повідомив, що добові чиновників УАФ за кордоном становлять 235 євро (понад 10 тисяч гривень на добу на одну людину).

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