Почти три десятка функционеров поедут на чемпионат Европы в Германию.

В состав официальной делегации УАФ на Евро-2024 войдут 29 функционеров, сообщает Sport.ua.

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Возглавит украинское представительство президент УАФ Андрей Шевченко, первый вице-президент Павел Бойчук, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

Также среди членов делегации 12 глав областных ассоциаций футбола, среди которых – Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин, Виктор Межейко, Василий Орлецкий, Тарас Клим, Игорь Хиблин и другие, председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель Комитета статуса и трансфера футболистов Евгения Ершова.

Прибытие официальной делегации УАФ в Германию запланировано на 16 июня.

Напомним, ранее журналист Игорь Цыганык сообщил, что суточные чиновников УАФ за рубежом составляют 235 евро (более 10 тысяч гривен в сутки на одного человека).

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