Хавбек збірної Іспанії Дані Ольмо мусив відстоювати своє право поспілкуватися з пресою після розгромної перемоги над Хорватією на Євро-2024.

Ольмо відповів на питання іспанських журналістів, після чого пресаташе збірної схопив його за руку та тягнув в автобус, повідомляють Sportske Novosti. Дані відбився зі словами: "Я мушу поговорити з хорватською пресою".

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"Для мене цей матч був особливий. Ми хотіли розпочати з перемоги. Я дуже задоволений, але не сказав би, що нам було легко з Хорватією. Рівний матч до першого гола. Було дуже складно.

Знаєте, коли я граю проти Хорватії та бачу стільки вболівальників на трибунах, то почуваюся як вдома. Бажаю вам вийти з групи", – сказав Ольмо, коли пресаташе вже двома руками потягнув його з мікс-зони в автобус.

Ольмо пробився у великий футбол у Хорватії, граючи за Динамо Загреб. Мама Дані – хорватка, а сам він вільно розмовляє хорватською мовою.