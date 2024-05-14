"Я не буду називати усі зарплати УАФ, а розкажу один простий приклад. У мене тут є документи, я вже їх показував, що свого часу за попередньої "злочинної влади" були підписані акти виконаних робіт з певним ФОПом на виконання юридичних послуг на 800 тисяч євро. І, зокрема, там було прізвище пані Коцюпко. ФОП Коцюпко, якій заплатили 8,5 мільйонів гривень. Це задокументовано.

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А що ж робив Юридичний департамент, який очолював нинішній генеральний секретар УАФ? Але найголовніше те, що пані Коцюпко, яка співпрацювала зі "злочинною владою", зараз взята на роботу в Українську асоціацію футболу на посаду радника генерального секретаря УАФ. Кажуть, що зарплата 120 тисяч гривень на місяць.

Зарплата дитячого тренера у 7-8 разів менша. То хто в нас виховує футболістів? Радники генерального секретаря УАФ чи дитячі тренери? Може ви про це подумаєте? Ви, коли дізнаєтеся зарплати віце-президентів, з розуму зійдете. Я просто підготуюся і потім вже це видам. Кажуть, що у секретаря референта зарплата 200 тисяч гривень. Це точно в 10 разів більше, ніж у дитячого тренера.

Ми нічого не поплутали? Хто кого обслуговує? Хто виховує славу українського футболу? Радники генерального секретаря УАФ, які до цього обслуговували Юридичний департамент УАФ? Це нормально? Мені просто цікаво, а ось люди в регіонах, там так само є юридичні департаменти, свої голови, які їздять на чемпіонати дитячі, які проводять ці змагання, які це все роблять. Ви думаєте, що в них є така зарплата? Їм платять 150 тисяч гривень на всю обласну федерацію в місяць! І це величезна звитяга, бо до цього було 100 тисяч.

А ще в нас така "пшонківщина" пішла, що один із віце-президентів узагалі собі зробив окремий вхід, душ і туалет, щоби не бути з іншими. Ви що робите? Ми до чого доходимо? А про футбол сам хтось буде говорити? Де футбол?" – обурився Циганик у програмі "Циганик Live".

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