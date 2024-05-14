"Дитячий тренер заробляє в 7-8 разів менше": Циганик розніс Шевченка і Ко за божевільні зарплати в УАФ
Журналіст та коментатор Ігор Циганик розкритикував головний футбольний орган країни, який дбає про чиновницький апарат більше, аніж про простих тренерів, які вирощують гравців.
"Я не буду називати усі зарплати УАФ, а розкажу один простий приклад. У мене тут є документи, я вже їх показував, що свого часу за попередньої "злочинної влади" були підписані акти виконаних робіт з певним ФОПом на виконання юридичних послуг на 800 тисяч євро. І, зокрема, там було прізвище пані Коцюпко. ФОП Коцюпко, якій заплатили 8,5 мільйонів гривень. Це задокументовано.
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А що ж робив Юридичний департамент, який очолював нинішній генеральний секретар УАФ? Але найголовніше те, що пані Коцюпко, яка співпрацювала зі "злочинною владою", зараз взята на роботу в Українську асоціацію футболу на посаду радника генерального секретаря УАФ. Кажуть, що зарплата 120 тисяч гривень на місяць.
Зарплата дитячого тренера у 7-8 разів менша. То хто в нас виховує футболістів? Радники генерального секретаря УАФ чи дитячі тренери? Може ви про це подумаєте? Ви, коли дізнаєтеся зарплати віце-президентів, з розуму зійдете. Я просто підготуюся і потім вже це видам. Кажуть, що у секретаря референта зарплата 200 тисяч гривень. Це точно в 10 разів більше, ніж у дитячого тренера.
Ми нічого не поплутали? Хто кого обслуговує? Хто виховує славу українського футболу? Радники генерального секретаря УАФ, які до цього обслуговували Юридичний департамент УАФ? Це нормально? Мені просто цікаво, а ось люди в регіонах, там так само є юридичні департаменти, свої голови, які їздять на чемпіонати дитячі, які проводять ці змагання, які це все роблять. Ви думаєте, що в них є така зарплата? Їм платять 150 тисяч гривень на всю обласну федерацію в місяць! І це величезна звитяга, бо до цього було 100 тисяч.
А ще в нас така "пшонківщина" пішла, що один із віце-президентів узагалі собі зробив окремий вхід, душ і туалет, щоби не бути з іншими. Ви що робите? Ми до чого доходимо? А про футбол сам хтось буде говорити? Де футбол?" – обурився Циганик у програмі "Циганик Live".
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