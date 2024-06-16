Андрей Рацуї, який захищає кольори іспанського Райо Вальєкано, на собі відчув силу і міць українців з Жирони.

"Мене особливо здивувала швидкість реакції Довбика – неймовірна, адже він надзвичайно сильний фізично нападник. Він дуже дієвий, йому не потрібно багато моментів.

"В України відразу виникають проблеми": екс-тренер збірної Румунії вказав на слабке місце команди Реброва

Чесно кажучи, після дуелі в Ла Лізі я не міг повірити, що попри ту цінність, яку він демонструє на полі, він все ще в Жироні, а не в одному з топ-клубів Європи.

Щодо Циганкова... Він гравець, який виділяється своєю здатністю вирішувати момент останньою передачею. Вам не потрібно давати йому для цього час і простір! У нього хороша техніка, але, перш за все, дивовижна швидкість. Нам потрібно заблокувати його з самого початку, не дати йому піднятися, зробити ставку на перехоплення", – цитує Рацуї Prosport.

Нагадаємо, матч між Румунією та Україною відбудеться у понеділок, 17 червня. Початок зустрічі о 16:00.

Євро-2024: Україна як нова топ-збірна, оновлене покоління Бельгії та проблемні сусіди Неньки – прев'ю групи Е