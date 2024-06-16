"Мій фаворит – збірна Франції. Також, я так думаю, що золото Євро-2024 цілком може завоювати команда Німеччини.

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Мої аргументи прості: і в складі "триколірних", і в складі "Манншафт" багато індивідуально сильних футболістів. І там, і там є лідери: у "гальських півнів" Кіліан Мбаппе, у Бундестім – Тоні Кроос. А ще є така приказка: у футбол грають всі, а перемагають німці. Стара приказка, але.

Якщо назвати топ-3 претендентів, то до Франції і Німеччини я б додав Англію. У "трьох левів" також потужний склад, також є лідер, я про Джуда Беллінгема. І не варто забувати про Харрі Кейна", – сказав Павлов у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Німеччина у стартовому матчі Євро-2024 розгромила Шотландію (5:1). Англія свій дебютний поєдинок проти Сербії проведе сьогодні, 16 червня, а Франція стартує у турнірі у понеділок, 17 червня, проти Австрії.

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