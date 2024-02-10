Відомий коментатор втік за кордон та висміяв Україну – "камінг-аут" про великі муки і нестерпну корупцію
Роман Кадємін закріпив свій статус "консерви" з антиукраїнською позицією.
Колишній працівник телеканалу "Інтер" ще на початку повномасштабної війни втік за кордон і відзначався дивними вчинками, зокрема, намагався "відбілити" Івана Ордеця. Тепер 44-річний Кадємін видав новий "шедевральний" ефір.
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Журналіст спробував пояснити, чому він покинув Батьківщину і повертатись не планує. Мовляв, "він нікому нічого не винен, а воювати за корупціонерів не збирається". Кадєміну дуже важко було наважитися на такий крок і починати все з нуля, тому критикувати його не потрібно.
Насправді така позиція зовсім не дивує. Кадємін упродовж своєї кар'єри постійно розмовляв російською, "дивно" висвітлював події Євромайдану та ЧС-2018 у Росії. Втім, це не заважало отримувати призначення на матчі збірної України та топові боксерські поєдинки.
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