Колишній працівник телеканалу "Інтер" ще на початку повномасштабної війни втік за кордон і відзначався дивними вчинками, зокрема, намагався "відбілити" Івана Ордеця. Тепер 44-річний Кадємін видав новий "шедевральний" ефір.

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Журналіст спробував пояснити, чому він покинув Батьківщину і повертатись не планує. Мовляв, "він нікому нічого не винен, а воювати за корупціонерів не збирається". Кадєміну дуже важко було наважитися на такий крок і починати все з нуля, тому критикувати його не потрібно.

Насправді така позиція зовсім не дивує. Кадємін упродовж своєї кар'єри постійно розмовляв російською, "дивно" висвітлював події Євромайдану та ЧС-2018 у Росії. Втім, це не заважало отримувати призначення на матчі збірної України та топові боксерські поєдинки.

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