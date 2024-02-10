Чемпіони Казахстану провели товариський матч з воронезьким Факелом і програли 1:2.

Екс-захисник збірної України підписав контракт з клубом Бєсєдіна й Макаренка

У складі Ордабаси є троє екс-гравців збірної України – Артем Бєсєдін, Євген Макаренко, а нещодавно перейшов ще й Ігор Пластун. Втім, жоден з них у цьому "смердючому" спарингу участі не брав. Сподіваємось, що це була принципова позиція хлопців.

Нагадаємо, Ордабаси мав грати проти Динамо на зимових зборах, однак кияни скасували цю зустріч, коли дізналися про зв'язки казахів з представниками країни-терориста.

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