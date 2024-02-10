Імениті гравці зі всього світу продовжують закопувати свою репутацію поїздками до країни-окупанта.

Днями у Москві відбувається "кубок легенд", куди запросили багатьох зірок минулого. Декому вистачило совісті проігнорувати цей ганебний захід (Нуну Гомеш, Себастьян Фрей), але чимала група титулованих екс-футболістів таки доїхала, щоб отримати свою подачку від терористів.

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До "збірної світу" увійшли: Антоніс Нікополідіс, Георгіос Карагуніс, Педру Мендеш, Фернанду Мейра, Дуглас Майкон, Вільям Галлас, Еммануель Ебуе, Здравко Кузмановіч, Александр Глєб та Хасан Кабзе.

У складах "легенд російських клубів" засвітилося ще кілька гучних прізвищ: Ніколас Пареха, Ведран Чорлука, Івіца Оліч та Кевін Кураньї.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА після 24 лютого 2022 року продовжують дотримуватися бана російських команд у офіційних турнірах.

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