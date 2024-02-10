Бывший работник телеканала "Интер" еще в начале полномасштабной войны сбежал за границу и отличался странными поступками, в частности, пытался "отбелить" Ивана Ордеца. Теперь 44-летний Кадемин выдал новый "шедевральный" эфир.

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Журналист попытался объяснить, почему он покинул Родину и возвращаться не планирует. Мол, "он никому ничего не должен, а воевать за коррупционеров не собирается". Кадемину очень трудно было решиться на такой шаг и начинать все с нуля, поэтому критиковать его не нужно.

На самом деле такая позиция совсем не удивляет. Кадемин на протяжении своей карьеры постоянно разговаривал на русском, "странно" освещал события Евромайдана и ЧМ-2018 в России. Впрочем, это не мешало получать назначения на матчи сборной Украины и топовые боксерские поединки.

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