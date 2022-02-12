"Відхід Лео Мессі, на жаль, не став несподіванкою. Така була реальність того моменту.

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Єдиним способом для його зберження було приєднання Барселони до небажаних угод (продаж акцій Прімери закордонному фонду). Ми вирішили, що клуб вищий за будь-яку людину. Звичайно, ми багато втратили в комерційному плані, але таким був наш вибір", – наводить слова Алемані Mundo Deportivo.

Нагадаємо, минулого літа Мессі вільним агентом перейшов у ПСЖ після 21 року у структурі Барселони.

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