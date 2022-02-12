"Уход Лео Месси, к сожалению, не стал неожиданностью. Такова была реальность того момента.

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Единственным способом для его сохранения было присоединение Барселоны к нежелательным сделкам (продажа акций Примеры зарубежному фонду). Мы решили, что клуб выше любого человека. Конечно, мы многое потеряли в коммерческом плане, но таков был наш выбор", – приводит слова Алемани Mundo Deportivo.

Напомним, прошлым летом Месси свободным агентом перешел в ПСЖ после 21 года в структуре Барселоны.

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