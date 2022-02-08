Нападник Ліверпуля, привів Сенегал до перемоги на Кубку Африки, міг опинитися в Барселоні.

Ліонель Мессі під час перемовин щодо нового контракту з Барселоною вимагав від керівництва підсилення складу. Аргентинець наполягав на підписанні Садьйо Мане з Ліверпуля, адже вважав сенегальця ідеальним варіантом для "блаугранас".

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Каталонці контактували з оточенням гравця щодо можливого переходу, але Ліверпуль категорично відмовився відпускати форварда. Непідписання Мане начебто стало однією з причин розбіжностей між Мессі та Барселоною, які в підсумку призвели до відходу форварда, повідомляє Fichajes з посиланням на Cadena Ser.

Нагадаємо, у складі ПСЖ Мессі забив 7 голів. З них два – у чемпіонаті Франції та п'ять у Лізі чемпіонів.

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