Едмар близький до початку співпраці з Тоболом із Казахстану.

Напередодні Едмар покинув харківський Металіст 1925. У фахівця є варіант продовження кар'єри за межами України – тренером активно цікавиться казахстанський Тобол.

Едмар офіційно покинув Металіст 1925

За інформацією ТаТоТаке, переїзд Едмара в Казахстан – ініціатива генерального директора ФК Тобол Андрія Канчельскіса, який є уродженцем Кропивницького, а нині має громадянство РФ.

Повідомляється, що Канчельскіс вийшов на Едмара близько місяця тому і зробив тренеру пропозицію, "від якої важко відмовитись".

Нагадаємо, Едмар у парі з Голодюком очолили Металіст 1925 у жовтні 2022 року. За цей час під їхнім керівництвом команда провела 36 поєдинків, у яких 8 разів перемогла, 14 разів зіграла внічию та ще 14 матчів програла.

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