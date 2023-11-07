Эдмар близок к началу сотрудничества с Тоболом из Казахстана.

Накануне Эдмар покинул харьковский Металлист 1925. У специалиста есть вариант продолжения карьеры заграницей – тренером активно интересуется казахстанский Тобол.

Эдмар официально покинул Металлист 1925

По информации ТаТоТаке, переезд Эдмара в Казахстан – инициатива генерального директора ФК Тобол Андрея Канчельскиса, являющегося уроженцем Кропивницкого, а ныне имеющего гражданство РФ.

Сообщается, что Канчельскис вышел на Эдмара около месяца назад и сделал тренеру предложение "от которого сложно отказаться".

Напомним, Эдмар в паре с Голодюком возглавили Металлист 1925 в октябре 2022 года. За это время под их руководством команда провела 36 матчей, в которых 8 раз победила, 14 раз сыграла в ничью и еще 14 матчей проиграла.

Беседин и Макаренко проиграли финал Кубка Казахстана другому украинцу – оформить "золотой дубль" не удалось