Металіст 1925 на своєму сайті оголосив про відхід Едмара. Напередодні наставник команди попрощався з футболістами та працівниками.

Голодюк прокоментував чутки про відхід Едмара з Металіста 1925

Повідомляється, що 43-річний фахівець отримав пропозицію роботи в клубі з-за кордону та після роздумів вирішив продовжити свою кар'єру там.

Далі з командою працюватиме той самий тренерський штаб: Олег Голодюк, Євген Котов, тренер-аналітик Максим Цвіренко, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін.

Нагадаємо, Едмар у парі з Голодюком очолили Металіст 1925 у жовтні 2022 року. За цей час під їхнім керівництвом команда провела 36 поєдинків, у яких 8 разів перемогла, 14 разів зіграла в нічию та ще 14 матчів програла. Зараз команда йде на дев'ятій сходинці УПЛ, маючи після 13-ти турів 15 очок і гру в запасі.

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