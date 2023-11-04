Тобол переміг Ордабаси у фіналі Кубка Казахстану-2023. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Казахстану-2023, фінал

Ордабаси – Тобол – 0:1

Гол: Чесноков, 67

Нещодавно Ордабаси вперше у своїй історії став чемпіоном Казахстану. У "золотому" матчі Артєм Бєсєдін забив гол, а сьогодні він і Євген Макаренко могли виграти ще один трофей. У фіналі Кубка Ордабаси протистояв Тоболу, в старті якого вийшов Євген Шахов.

Бєсєдін забив гол і разом з Макаренком стали чемпіонами Казахстану – перший титул в історії клубу

Долю Кубка вирішив єдиний гол, забитий на 67-й хвилині. Його автором став Іслам Чесноков, з ударом якого не впорався Бекхан Шаїзада. 1:0 – Тобол здобув трофей і зіграє в Лізі Європи 2023/24. У чемпіонаті команда Євгена Шахова фінішувала тільки на 8-й позиції.

Нагадаємо, Бєсєдін, Шахов і Макаренко, які раніше виступали за збірну України, перебралися у чемпіонат Казахстану влітку. Усі троє підписали контракти на правах вільних агентів.