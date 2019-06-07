Буффон прагне поїхати на Олімпіаду-2020, – GdS

Воротар Джанлуїджі Буффон, який незабаром покине французький Парі Сен-Жермен, продовжує планувати своє майбутнє у статусі гравця.

41-річний воротар збирається поїхати на Олімпійські ігри-2020 в складі збірної Італії. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Буффон хоче бути номером один "Скуадри адзурри" на Олімпіаді в Токіо наступного року, коли йому вже виповниться 42. Олімпійські збірні формуються з гравців, віком до 23 років, а також трьох футболістів без вікових обмежень. Для прикладу, на Олімпіаді-2012 в Лондоні за збірну Сполученого Королівства зіграв 38-річний Раян Гіггз.

Сезон 2018/19 Джанлуїджі Буффон провів у французькому ПСЖ, але контракт із парижанами продовжувати не буде. У його активі 25 матчів у всіх турнірах цього сезону. У листопаді 2017-го Буффон завершив кар'єру в збірній Італії після вильоту в плей-офф кваліфікації до ЧС-2018, а за олімпійську команду він грав в Атланті-1996.

Збірна Італії наразі не гарантувала собі участь в Олімпіаді-2022. У другій половині червня на Апеннінах пройде Євро-2019 серед збірних U-21. Господар турніру та ще 11 команд претендуватимуть на 4 путівки до Токіо.