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Барелла з усієї сили вгатив м'ячем у голову болбоя – хлопець ледь не знепритомнів

12:12 674 Читать на русском
Барелла з усієї сили вгатив м'ячем у голову болбоя – хлопець ледь не знепритомнів
Ніколо Барелла / Reuters

Півзахисник Ніколо Барелла вирішив перевірити на міцність голову хлопчика, який подає м'ячі за воротами.

Хавбек Кальярі запам'ятався не тільки голом у матчі зі збірною Греції.

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В одному з епізодів одноклубник Даріо Срни невдало зіграв в атаці, і м'яч вилетів за межі поля від його ноги. Барелла так засмутився моментом, що з усієї сили вибив шкіряного, який підкотився під зручний постріл. М'яч потрапив точно в обличчя болбою, і він відразу впав, не очікуючи такого підступу від гравця італійців.

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Слід додати, що Барелла миттєво вибачився перед хлопчиною і зам'яв ситуацію – арбітр навіть не показав йому жовту картку.

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Євро-2020 Відеоновини Ніколо Барелла Ніколо Барелла Італія Італія футбольні курйози
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