Артуро Відаль не входить у плани новоспеченого наставника каталонців Рональда Кумана, і керівництво Барси хоче попрощатись з хавбеком. Чилієць вимагає у "блаугранас" 6 млн євро за дострокове припинення співпраці, яка розрахована за контрактом до літа 2021 року, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією італійських ЗМІ, Артуро вже узгодив контракт з Інтером на два роки. Очевидно, Барселона не має наміру виплачувати 33-річному півзахиснику ніякої компенсації.

У минулому сезоні Ла Ліги, Відаль провів 33 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

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