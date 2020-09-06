Полузащитник Барсы Артуро Видаль не намерен без боя покидать Каталонию.

Артуро Видаль не входит в планы новоиспеченного наставника каталонцев Рональда Кумана, и руководство Барсы хочет попрощаться с хавбеком. Чилиец требует у "блаугранас" 6 млн евро за досрочное прекращение сотрудничества, которое рассчитано по контракту до лета 2021, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации итальянских СМИ, Артуро уже согласовал контракт с Интером на два года. Очевидно, Барселона не намерена выплачивать 33-летнему полузащитнику никакой компенсации.

В прошлом сезоне Ла Лиги, Видаль провел 33 матча, в которых отметился 8-ю голами и двумя ассистами.

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