Суарес та Відаль тренувались поза загальною групою Барселони – гравці попрощаються з клубом вже в понеділок
11:37 - Читать на русском
Каталонський гранд найближчим часом позбудеться двох ветеранів команди.
Хавбек Артуро Відаль та нападник Луїс Суарес тренувались окремо від інших гравців Барселони, повідомляє ESPN.
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Джерело пов'язує таку ситуацію з потенційним трансфером футболістів, на яких не розраховує новоспечений тренер каталонців Рональд Куман у новому сезоні. Гравці мають покинути табір Барси вже у понеділок.
За інформацією ЗМІ, головним претендентом на Суареса є Ювентус, а у послугах Відаля зацікавлений Інтер.
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