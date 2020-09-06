Хавбек Артуро Відаль та нападник Луїс Суарес тренувались окремо від інших гравців Барселони, повідомляє ESPN.

Ювентус узгодив деталі контракту з Суаресом – уругваєць зароблятиме менше, ніж у Барселоні

Джерело пов'язує таку ситуацію з потенційним трансфером футболістів, на яких не розраховує новоспечений тренер каталонців Рональд Куман у новому сезоні. Гравці мають покинути табір Барси вже у понеділок.

За інформацією ЗМІ, головним претендентом на Суареса є Ювентус, а у послугах Відаля зацікавлений Інтер.

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