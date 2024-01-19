Новий керманич Роми Даніеле Де Россі не приховує, що йому далеко до визнаних геніїв.

"Мій футбол? Від цього слова мене починає трусити, хоча я чув таке від тренерів, яких поважаю. Це неправильний вислів, бо мого футболу просто не існує. Якщо Гвардіола скаже "мій футбол", ми можемо залишитися і попросити його пояснити. Його відвертість дозволила нам побачити щось нове. Те саме можна сказати про Де Дзербі, Сімеоне або Конте. Вони щось змінили у футболі.

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Я не на їхньому рівні, але, думаю, у хороших тренерів можна дізнатися про те, як грають їхні команди. Якщо Рома наприкінці цього шляху виявиться впізнаваною та організованою, я буду щасливий. Для мене достатньо того, що мене запам'ятають як людину, яка добре виконує свою роботу та допомагає команді перемагати", – наводить слова Де Россі Football Italia.

Нагадаємо, "Гладіатор" підхопив рідну Рому після звільнення Жозе Моурінью. Перший тренерський досвід 40-річного Де Россі був невдалим – всього 4 місяці в СПАЛі та втрата роботи через слабкі результати.

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