"Мой футбол? От этого слова меня начинает трясти, хотя я слышал такое от тренеров, которых уважаю. Это неправильное выражение, потому что моего футбола просто не существует. Если Гвардиола скажет "мой футбол", мы можем остаться и попросить его объяснить. Его откровенность позволила нам увидеть что-то новое. То же самое можно сказать о Де Дзерби, Симеоне или Конте, которые что-то изменили в футболе.

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Я не на их уровне, но, думаю, у хороших тренеров можно узнать, как играют их команды. Если Рома в конце этого пути окажется узнаваемой и организованной, я буду счастлив. Для меня достаточно того, что меня запомнят как человека, хорошо выполняющего свою работу и помогающего команде побеждать", – приводит слова Де Росси Football Italia.

Напомним, "Гладиатор" подхватил родную Рому после увольнения Жозе Моуринью. Первый тренерский опыт 40-летнего Де Росси был неудачным – всего 4 месяца в СПАЛе и потеря работы из-за слабых результатов.

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