Жозе Моурінью вирішив довго не сидіти без роботи після звільнення з Роми.

Португалець досягнув усної домовленості з керівництвом Аль-Шабаба, стверджує стверджує Asharq Al-Awsat.

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У четвер (18 січня) сторони провели продуктивну відеорозмову через Zoom. Моурінью запевнив, що чудово розуміє амбітний проект чемпіонату Саудівської Аравії і готовий допомогти Аль-Шабабу вийти на провідні місця. Найближчими днями "Особливий" повинен прилетіти до Ер-Ріяда для узгодження усіх деталей та підписання контракту.

Додамо, що зараз Аль-Шабаб під керівництвом хорвата Ігора Бішчана посідає 11-ту сходинку саудівської Про ліги. У складі всього троє доволі іменитих легіонерів – Яннік Карраско, Евер Банега та Ромен Саїсс. Моурінью відразу попередив, що для досягнення успіху доведеться запрошувати значно більше якісних гравців з Європи.

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