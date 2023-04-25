"У мене від цього футболіста плавиться голова. У п'ятницю я дивився матч U-19 Динамо проти Шахтаря. Він має якості. Швидкість, різкість, координація, вміння обіграти один в один, загострити, створити та завершити момент. Але це все на юніорському рівні.

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І ще один момент. На атаку Діалло грає. На оборону – не дуже хоче. Філонить. Його вже декілька років виділяють у команді U-19. Але де він у першій команді? Його там немає. Навіть поряд немає. Напевно, для цього є причини. Ось той самий 19-річний Царенко. Тренується, грає, отримує свій час у першій команді. Намагається, доводить, забиває. А Діалло нема. Він є скрізь, окрім першої команди Динамо. Якогось логічного пояснення тут немає. Це – нонсенс", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, у поточному сезоні Діалло не зіграв в УПЛ жодного матчу, провівши за Динамо лише дві гри у Лізі Європи. Нещодавно вінгер завоював молодіжний Кубок Африки у складі збірної Сенегалу.

Динамо перемогло Шахтар у чемпіонаті U-19 й вийшло на 2 місце – на очах Суркіса забили 5 м'ячів