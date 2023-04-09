"Він поки не готовий грати, до того ж він отримав пошкодження на тренуванні під час дриблінгу.

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Та навіть якби Самба був повністю здоровий, він би не грав, адже він був у збірних протягом цілого місяця. Він не може повернутися й одразу грати, адже у клубі і його збірних зовсім різна побудова гри, різні тактичні схеми. Все, що йому потрібно зараз – це час", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Діалло не зіграв в УПЛ жодного матчу, провівши за Динамо лише дві гри у Лізі Європи. Нещодавно вінгер завоював молодіжний Кубок Африки у складі збірної Сенегалу.

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