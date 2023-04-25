"У меня от этого футболиста плавится голова. В пятницу я смотрел матч U-19 Динамо против Шахтера. Он обладает качествами. Скорость, резкость, координация, умение обыграть один в один, обострить, создать и завершить момент. Но это все на юниорском уровне.

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И еще один момент. На атаку Диалло играет. На оборону – не очень хочет. Филонит. Его уже несколько лет выделяют в команде U-19. Но где он в первой команде? Его там нет. Даже рядом нет. Наверное, для этого есть причины. Вот тот же 19-летний Царенко. Тренируется, играет, получает свое время в первой команде. Старается, доказывает, забивает. А Диалло нет. Он есть везде, кроме первой команды Динамо. Какого-то логичного объяснения здесь нет. Это – нонсенс", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в текущем сезоне Диалло не сыграл в УПЛ ни одного матча, проведя за Динамо лишь две игры в Лиге Европы. Недавно вингер завоевал молодежный Кубок Африки в составе сборной Сенегала.

Динамо победило Шахтер в чемпионате U-19 и вышло на 2 место – на глазах Суркиса забили 5 мячей