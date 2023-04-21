Чемпіонат України U-19, 22-й тур

Динамо U-19 – Шахтар U-19 – 3:2

Голи: Кремчанін, 22, Діалло, 73, Малиш, 82 – Фарина, 64, Козік, 87

Репетицією до справжнього Класичного стала дуель юнацьких команд, у якій кияни виглядали куди цікавіше. Це конвертувалось у гол вже на екваторі, коли Кремчанін першим опинився на м'ячі після подачі з флангу й розстріляв кіпера. Ігор Суркіс, який завітав на трибуни, був задоволений.

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На перерву Динамо могло йти з більшою перевагою, але на 30 хвилині Яцик не реалізував вихід віч-на-віч. Воротаря підстрахувала стійка. Другий тайм розпочався з пострілу "гірників" – каркас вже зіграв за киян. У наступній атаці Шахтар зрівняв. Гол в активі Фарини, якого оборона залишила самого під час подачі з кутового.

Проте Динамо зуміло вирвати перемогу. Діалло відзначився голом в акробатичному стрибку, а Малишу вдався чіткий удар під стійку. "Гірники" відповіли лише результативним пострілом Козіка. 3:2!

Підопічні Ігоря Костюка піднялись на 2 сходинку, набравши 53 залікові бали. Шахтар опустився на 3 позицію з 49 пунктами. Лідирує у юнацькій першості Рух з 57 очками в активі.

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