– Яка ваша думка про Коноплянку? Для мене (польського журналіста – прим.) він загадковий футболіст – може грати як чудово, так і дуже посередньо. Ви знаєте його можливості.

– Євген Коноплянка прийшов до Краковії у специфічній ситуації. Це 33-річний хлопець, який грав за Севілью, Шальке, Дніпро – топові клуби Європи. Наприкінці весняного періоду і зараз, наприкінці осіннього, був момент, коли він "здивував", і було помітно, що надає команді якості.

Маліновський може опинитися в Мілані – чемпіони Італії хочуть "обчистити" Аталанту

Ми вимагаємо від Коноплянки набагато більшого, він це знає. Якщо він залишиться на тому ж рівні, що й минулого разу, то зробить багато хорошого для цієї команди, – цитує Яцека Зєлінскі Dziennik Polski.

Нагадаємо, Коноплянка приєднався до Краковії у лютому, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За краківську команду українець зіграв 23 поєдинки (у поточному сезоні – 13 матчів, 3 голи, 1 асист). Його контракт розрахований до 30 червня 2023-го.

Зіна розриває, яким місцем думали в Динамо? – українці запалюють у Європі