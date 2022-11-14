Зіна розриває, яким місцем думали в Динамо? – українці запалюють у Європі
14 листопада 23:25 - Читать на русском
"Футбол 24" традиційно підготував відео про успіхи українських футболістів у іноземних чемпіонатах.
Основна увага була прикута до англійської Прем'єр-ліги, де чергові матчі провели Зінченко та Миколенко (з різним успіхом, щоправда). Але й в менш рейтингових чемпіонатах українські легіонери ефектно нагадують про себе. "Футбол 24" дістався навіть до екзотичної Індії! Дивіться відео, коментуйте, тисніть уподобайку.
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