Основна увага була прикута до англійської Прем'єр-ліги, де чергові матчі провели Зінченко та Миколенко (з різним успіхом, щоправда). Але й в менш рейтингових чемпіонатах українські легіонери ефектно нагадують про себе. "Футбол 24" дістався навіть до екзотичної Індії! Дивіться відео, коментуйте, тисніть уподобайку.