Мілан взимку планує підсилити склад двома гравцями Аталанти, повідомляє milanlive.it. Йдеться про Руслана Маліновського та Луїса Мурієля.

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Обидва могли покинути Бергамо ще минулого літа, однак не склалося. Часом українець та колумбієць впадають в немилість Гасперіні, сидячи на лаві запасних. Натомість Мілан готується до плей-офф ЛЧ і запеклої боротьби за скудетто, тому якісні новачки зовсім не стануть зайвими для Стефано Піолі.

Додамо, що в поточному розіграші Серії А Маліновський награв за Аталанту 540 хвилин, оформивши один гол та 2 асисти. Раніше 29-річного хавбека сватали в інші гранди – Рому та Інтер.

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